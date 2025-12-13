Семерых подозреваемых в разбое и похищении человека задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали семерых обвиняемых в похищении людей, разбое и вымогательстве. Преступная группа похитила двоих граждан на автозаправке, вывезла их в лес и отобрала имущество на сумму свыше 2,2 миллиона рублей.

По информации пресс-службы Следственного комитета России, в декабре 2025 года злоумышленники, действуя по предварительному сговору, похитили двух человек на территории автозаправки в Невском районе.

Потерпевших силой поместили в автомобиль и вывезли в лесополосу. Там под угрозой оружия их избили и похитили личное имущество. Общий ущерб от действий преступной группы превысил 2,2 миллиона рублей.

Позже следователи совместно с полицейскими задержали семерых подозреваемых.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения для задержанных.