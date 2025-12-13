Суббота, 13 декабря 2025
Семерых подозреваемых в разбое и похищении человека задержали в Петербурге

Даниил Александров
Фото: abn.agency

В Санкт-Петербурге задержали семерых обвиняемых в похищении людей, разбое и вымогательстве. Преступная группа похитила двоих граждан на автозаправке, вывезла их в лес и отобрала имущество на сумму свыше 2,2 миллиона рублей.

По информации пресс-службы Следственного комитета России, в декабре 2025 года злоумышленники, действуя по предварительному сговору, похитили двух человек на территории автозаправки в Невском районе.

Потерпевших силой поместили в автомобиль и вывезли в лесополосу. Там под угрозой оружия их избили и похитили личное имущество. Общий ущерб от действий преступной группы превысил 2,2 миллиона рублей.

Позже следователи совместно с полицейскими задержали семерых подозреваемых.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения для задержанных.

Новости

Квартира Долиной до сих пор записана на Полину Лурье

В деле о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной возникло противоречие. Так, в реестре недвижимости до сих пор указана предыдущая покупательница. Исход ситуации теперь зависит от решения Верховного суда.Правовая коллизия в деле о недвижимостиВ рамках уголовного дела о мошенничестве возникла сложная правовая ситуация с квартирой Ларисы Долиной. Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), право собственности на объект до сих пор зарегистрировано за Полиной Лурье. Это противоречит факту, что певица уже вернула себе возможность проживать в этой квартире.Судебные решения, восстановившие право артистки пользования жильем, пока не повлекли автоматического переоформления права собственности. Таким образом, сложился уникальный прецедент, при котором фактическое проживание и юридический статус объекта разделены. Окончательно разрешить это противоречие призван Верховный суд, от позиции которого теперь зависит исход многомесячного спора.История...
Наука

В выбросах 3I/ATLAS нашли признаки жизни и опасные вещества

Приближение межзвездного объекта 3I/ATLAS к Земле порождает смелые гипотезы о его природе. Астрономы рассматривают версии как о потенциальной угрозе, так и о возможном строителем жизни.Ядовитый посланец или строитель жизниМежзвездный объект 3I/ATLAS продолжает вызывать научные дискуссии. Физик-теоретик из Гарварда Ави Леб представил новую интерпретацию данных наблюдений. Ученый указывает, что в выбросах объекта обнаружены метанол и цианистый водород. Эти соединения могут быть как прекурсорами сложной органики, так и токсичными веществами.По словам Леба, это ставит вопрос о природе объекта: является ли он своего рода «серийным убийцей», несущим отраву, или строителем жизни, распространяющим по Вселенной химические строительные блоки для возникновения органических соединений.Обманчивые признакиПри этом Леб обращает внимание на аномально высокое соотношение метанола к цианистому водороду, что, по его мнению, может указывать на «дружелюбный»...
