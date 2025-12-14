Песков рассказал о любви Путина к вождению автомобиля

Президент России Владимир Путин любит водить автомобиль и имеет многолетний опыт управления транспортным средством.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК. Он прокомментировал слова Путина о том, что он не всегда передвигается по городу с кортежем.

Выражение «по-тихому», по словам представителя Кремля, означает «как все». При этом он отметил, что обычные водители вряд ли смогут случайно заметить президента в потоке машин.

Стаж вождения Владимира Путина превышает 50 лет. За это время он управлял самыми разными автомобилями. В их число входят его первая машина «Запорожец», классические модели «Жигули» и «Волга», а также современные отечественные новинки.

Президент также имеет опыт вождения грузовика, которым он управлял во время церемонии открытия Крымского моста. По словам Пескова, глава государства часто самостоятельно ездит за рулем по территории своих резиденций, иногда беря в поездку высоких зарубежных гостей.