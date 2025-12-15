В Сосновом Бору женщина обвиняется в даче 200 тысяч взятки полицейскому

В городе Сосновый Бор Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в даче крупной взятки сотруднику полиции.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области, 38-летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Дача взятки».

Следствием установлено, что инцидент произошел после оперативно-профилактического мероприятия на одной из строительных площадок города.

В ходе проверки были выявлены иностранные граждане с нарушениями миграционного законодательства — отсутствием регистрации и пропусков для нахождения в пограничной зоне.

После их доставки в отдел полиции обвиняемая, действуя из личной заинтересованности, лично передала сотруднику правоохранительных органов денежные средства. Размер взятки составил 200 тысяч рублей, которые предполагалось передать за непривлечение иностранцев к административной ответственности и невыдворение их из страны.

Противоправные действия женщины были своевременно пресечены. Следственный орган собрал достаточную доказательную базу, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.