В Петербурге предложили упростить переход самозанятых таксистов в ИП

В Санкт-Петербурге обсуждают меры по упрощению работы такси, включая переход самозанятых в статус индивидуальных предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту города, инициатива позволит сохранить разрешение при смене статуса без его аннулирования.

Заместитель председателя Комитета Денис Усанов пояснил, что поправки направлены на упрощение процедуры уведомления органов и создание механизма использования арендованных автомобилей.

Также предлагается создать механизм передачи парковых такси по договору об обеспечении. По словам Усанова, эти изменения помогут адаптироваться к будущим требованиям по локализации машин и повысить легальность перевозок.

В настоящее время процедура требует отмены действующего разрешения. В реестре такси Петербурга числится свыше 66 тысяч машин, среди перевозчиков — почти четыре тысячи самозанятых и более чем 1,4 тысячи индивидуальных предпринимателей.