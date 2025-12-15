В Ленобласти разрешили запускать новогодние фейерверки

Жителям Ленинградской области разрешили запускать пиротехнику в новогоднюю ночь.

Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. Так, губернатор Александр Дрозденко заявил об отсутствии запрета на фейерверки. При этом муниципалитетам рекомендовали определить специальные безопасные площадки для их использования.

Глава региона подчеркнул важность обеспечения безопасности. Ранее он также предупредил о возможном снижении качества связи в период праздников.

Дрозденко посоветовал жителям заранее предусмотреть альтернативные способы связи с близкими. Это позволит минимизировать возможные неудобства. Решение о фейерверках было принято накануне новогодних торжеств.

Отметим, что ранее глава Ленинградской области сообщал об угрозе атаки БПЛА над регионом. В связи с этим чиновник предупреждал о возможных перебоях в работе мобильного интернета.