В Ленобласти доступны 620 точек Wi-Fi при проблемах с мобильным интернетом

В Ленинградской области работают 620 точек бесплатного Wi-Fi для использования при проблемах с мобильным интернетом.

Как сообщает пресс-служба Комитета цифрового развития региона, их адреса опубликованы на портале «Связь47» и в приложении «Цифра47». Периодические ограничения связи вводятся силовыми структурами для обеспечения безопасности.

Эти решения не зависят от операторов или региональных властей. В Комитете рекомендуют заранее предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими.

В период ограничений также работают сервисы из «белого списка», голосовая связь и проводной интернет.

Отметим, что ранее в Санкт-Петербурге зафиксировали почти 14 тысяч жалоб на качество мобильного интернета за один день. При этом сбой в работе Сети фиксировался не только в утреннее время 15 декабря, но и накануне вечером.