Бобров отметил завершение работ по благоустройству вблизи Ивановских прудов

Руководитель столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров проинформировал о завершении работ по восстановлению территории у каскада Ивановских прудов.

Специалистами ГИН Москвы в ходе планового осмотра Филимонковского района были прекращены несанкционированные работы по возведению объекта. Выявленная металлическая конструкция будущего строения площадью 50 квадратных метров находилась в прибрежной зоне поселка Первомайское в районе улицы Рабочей на земле общего пользования без какого-либо оформления. Иван Бобров подчеркнул:

«Инспекторы обследовали прибрежную зону Ивановских прудов в поселке Первомайское, вблизи улицы Рабочей, и зафиксировали сооружение, которое представляло собой металлический каркас будущей постройки».

Благодаря оперативным действиям нарушение было устранено на начальной стадии, что позволило оперативно демонтировать объект и избежать появления капитального самостроя.

На месте проведены все необходимые работы: конструкция полностью разобрана, а освобожденная территория тщательно расчищена. В настоящее время живописная прибрежная полоса полностью приведена в порядок и возвращена для комфортного отдыха и прогулок жителей.

Вчера Бобров представил новое общественное пространство созданное ГИН Москвы в САО.