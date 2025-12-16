В Петербурге задержали двух мужчин по делу о заказном поджоге в подъезде

В Санкт-Петербурге задержаны двое подозреваемых в попытке поджога подъезда жилого дома. По данным следствия, они действовали за денежное вознаграждение по заказу, полученному через мессенджер.

Сотрудники полиции получили сообщение о возгорании двери возле лифта в подъезде дома на Гражданском проспекте 13 декабря. Пожар был оперативно потушен силами жильцов, в результате чего жертв и пострадавших удалось избежать.

В ходе расследования правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личности причастных к инциденту.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 35 и 21-летние мужчины были задержаны по местам их проживания. Злоумышленники действовали из корыстных побуждений, рассчитывая на вознаграждение от анонимного заказчика. Предложение поджечь входную дверь они получили через переписку в мессенджере.

По версии следствия, злоумышленники планировали создать угрозу для жизни жильцов этих квартир. После поджога они скрылись с места преступления.

На основании инцидента правоохранители возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.