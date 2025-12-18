Эксперты оценили барьеры для внедрения корпоративных пенсионных программ

Корпоративные пенсионные программы в России в настоящее время являются наименее распространенным и наиболее недооцененным элементом социального пакета компаний.

Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании. Несмотря на низкую распространенность, работодатели, уже внедрившие такие программы, высоко оценивают их эффективность как инструмента долгосрочной мотивации персонала.

Низкая распространенность и основные барьеры

Согласно исследованию, лишь небольшая часть российских компаний внедрила корпоративный пенсионный план. Еще меньшая доля организаций рассматривает возможность его запуска в ближайшие два года.

Этот инструмент пока не стал неотъемлемой частью стандартного социального пакета, в отличие от добровольного медицинского страхования. Основными препятствиями для внедрения эксперты называют ограниченный бюджет компаний и общее недоверие к негосударственным пенсионным фондам.

Также значимым барьером является низкий интерес к программам со стороны самих работников. На этот интерес напрямую влияет уровень финансовой грамотности и качество коммуникаций со стороны работодателя.

Финансирование как инструмент совместной ответственности

Большинство компаний, уже реализующих корпоративные пенсии, применяют модель софинансирования. Работодатель делает взносы только за тех сотрудников, которые также вносят свою часть средств.

Такой подход показывает, что бизнес рассматривает пенсионный план не как простую льготу, а как инструмент совместной ответственности. В компаниях, где программы запущены, отмечается высокий уровень вовлеченности сотрудников.

Повышение интереса к долгосрочным накоплениям связано с запуском государственной программы долгосрочных сбережений. Ее активное продвижение финансовыми институтами стимулирует осведомленность граждан.

Государственная программа как катализатор

Программа долгосрочных сбережений, действующая с начала 2024 года, создает дополнительные стимулы. Участники могут получать софинансирование от государства и налоговые вычеты.

Для работодателей, которые решат софинансировать взносы своих сотрудников, также предусмотрены налоговые льготы. Это может сделать корпоративные пенсионные программы более привлекательными для бизнеса.