Около 30% российских беспилотников делают в Петербурге

Ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в этом году продолжалась почти четыре с половиной часа.

Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, в ходе мероприятия глава государства ответил на многочисленные обращения граждан, затронув вопросы экономики, социальной политики и технологического развития страны.

По его словам, особое внимание президент уделил развитию беспилотных технологий, отметив их широкое применение в гражданской сфере. Поляков подчеркнул, что около трети всех отечественных беспилотных систем производится на предприятиях Санкт-Петербурга. Резиденты специализированного технопарка города активно работают над созданием передовых решений в этой области.

Владимир Путин также отметил важность обновления парка общественного транспорта в регионах. Как заявил вице-губернатор Северной столицы, темпы модернизации в Северной столице опережают средние по стране.

По его словам, с 2023 по 2025 год в городе появилось свыше двух тысяч новых автобусов, троллейбусов, трамваев и вагонов метро. Работа в этом направлении будет продолжена и в следующем году.