Пятница, 19 декабря 2025
Санкт-Петербург
Новости

Около 30% российских беспилотников делают в Петербурге

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в этом году продолжалась почти четыре с половиной часа.

Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, в ходе мероприятия глава государства ответил на многочисленные обращения граждан, затронув вопросы экономики, социальной политики и технологического развития страны.

По его словам, особое внимание президент уделил развитию беспилотных технологий, отметив их широкое применение в гражданской сфере. Поляков подчеркнул, что около трети всех отечественных беспилотных систем производится на предприятиях Санкт-Петербурга. Резиденты специализированного технопарка города активно работают над созданием передовых решений в этой области.

Владимир Путин также отметил важность обновления парка общественного транспорта в регионах. Как заявил вице-губернатор Северной столицы, темпы модернизации в Северной столице опережают средние по стране. 

По его словам, с  2023 по 2025 год в городе появилось свыше двух тысяч новых автобусов, троллейбусов, трамваев и вагонов метро. Работа в этом направлении будет продолжена и в следующем году.

Мужчины в России завидуют пока в Корее обсуждают страховку от облысения

Пока российские мужчины в частном порядке борются с облысением, в Южной Корее этот вопрос обсуждают на высшем государственном уровне с перспективой включения лечения в программу обязательного медицинского страхования.Инициатива исходит от президента страны Ли Джэ Муна, который заявил, что для молодого поколения потеря волос превратилась из косметической проблемы в вопрос выживания, влияющий на трудоустройство и психическое здоровье.Государственный подход к личной проблемеКак сообщает The Guardian, президент Южной Кореи поручил правительству рассмотреть вопрос о расширении страхового покрытия для лечения алопеции. В настоящее время государственная страховка, работающая по принципу всеобщего охвата и финансируемая за счет взносов, компенсирует лечение только некоторых видов облысения, например, очаговой алопеции.Наиболее распространенная андрогенетическая алопеция, или мужское облысение, страховкой не покрывается. По словам Ли Джэ Муна, это порождает у молодежи...
Читать далее
Наука

Межзвездная комета ATLAS ускорилась на пути к Земле

Третий известный науке межзвездный объект, комета 3I/ATLAS, демонстрирует ускорение по мере приближения к Земле.Это явление было зафиксировано и объяснено учеными с помощью современных космических аппаратов, что позволило получить новые данные о подобных телах.Измерение негравитационного ускоренияКак сообщается в Research Notes of the AAS, специалисты измерили негравитационное ускорение кометы с высокой точностью. Для этого использовались данные космического аппарата НАСА «Психея» и орбитального зонда ЕКА Trace Gas Orbiter.Ведущий автор исследования Маршалл Юбанкс отметил, что полученные результаты являются типичными для комет. Негравитационное ускорение возникает из-за реактивной тяги, создаваемой испаряющимися с поверхности газами.Этот процесс можно сравнить с работой крошечных ракетных двигателей. Они незначительно, но постоянно смещают комету с траектории, заданной только гравитационными силами.Характеристики межзвездной кометыИзмеренное ускорение, вызванное испарением вещества, составляет около пяти на десять...
Читать далее

