Путин проведет заседание с руководителями стран ЕАЭС в Петербурге

Президент России Владимир Путин проведет в Санкт-Петербурге ряд встреч с руководителями государств СНГ и ЕАЭС.

На территории Петербурга 21-22 декабря пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президента России Владимира Путина. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры стран-участниц обсудят актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В повестку включены определение приоритетов для углубления интеграции, развитие единого рынка союза, а также утверждение ряда ключевых документов и решений. Также возможно подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Индонезией.

Кроме того, 22 декабря по инициативе Владимира Путина в Северной столице состоится традиционная неформальная встреча глав государств-участников СНГ. В программе визитов также указаны двусторонние переговоры российского президента с лидерами ряда стран.