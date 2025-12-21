Пожарные Ленобласти за сутки потушили восемь возгораний

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Ленинградской области ликвидировали восемь возгораний и спасли одного человека в ДТП.

За отчетные сутки подразделения пожарно-спасательного гарнизона Лен области выезжали на 12 оперативных событий. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, пожарные ликвидировали восемь возгораний.

Представители ведомства добавили, что для тушения пожаров привлекались 78 человек личного состава и 16 единиц специальной техники.

Кроме того, спасатели работали на местах трех дорожно-транспортных происшествий. На этих выездах было задействовано 10 специалистов и три единицы техники. В результате проведенных действий удалось спасти одного человека.

Также пожарно-спасательные подразделения привлекались к проведению поисковых работ на водном объекте. В этой операции участвовали 11 человек и шесть единиц техники.