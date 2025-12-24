В Ленобласти работают два общественных экологических инспектора

В Ленинградской области на общественных началах работают всего два экологических инспектора. Власти отмечают низкий интерес к получению этого статуса среди граждан.

Среди жителей региона наблюдается острый дефицит общественных экологических инспекторов. Как сообщила председатель комитета государственного экологического надзора Ленобласти Рамила Агаева, в настоящее время на общественных началах работают всего два таких специалиста.

По ее словам, в Комитет поступает очень мало заявок на получение удостоверения общественного инспектора. Часть обратившихся рассматривает этот статус как формальность и не стремится к реальной работе.

Активные граждане, которые уже занимаются охраной природы, часто считают это личным делом. Они не хотят официального оформления, так как оно предполагает дополнительный контроль со стороны надзорного органа, сообщает «Невский проспект».

Отметим, что общественные инспекторы являются волонтерами, которые на безвозмездной основе помогают фиксировать нарушения, участвовать в проверках и направлять материалы в контролирующие органы.

В 2026 году комитет планирует усилить информационную работу, чтобы привлечь к этой деятельности новых активных граждан.

Отметим, что стать общественным инспектором по охране окружающей среды может гражданин России старше 18 лет. Такая должность дает право участвовать в экологическом контроле, участвовать в работе комиссий и общественных слушаний, а также направлять материалы о выявленных нарушениях для принятия мер.