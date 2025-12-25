Мосгорсуд обязал Ларису Долину покинуть квартиру в Хамовниках

Московский городской суд удовлетворил иск покупательницы Полины Лурье и обязал певицу Ларису Долину немедленно выселиться из квартиры в районе Хамовники.

В ходе заседания суд удовлетворил исковые требования Лурье к Долиной и членам ее семьи о прекращении права пользования и выселении из спорного жилого помещения.

Согласно оглашенному решению, 25 декабря певица и ее семья обязаны покинуть квартиру.

Ранее адвокат Лурье заявила, что Лариса Долина предлагала не взыскивать плату за коммунальные услуги в обмен на разрешение проживать в спорной квартире до первого марта.