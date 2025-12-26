На Солнце ожидается появление новых активных областей перед новым годом

Ученые прогнозируют появление в зоне видимости с Земли новых центров солнечной активности в ближайшие дни. По данным мониторинга, пятна, из которых формируются эти структуры, в настоящее время скрыты за краем солнечного диска, но должны стать наблюдаемыми в период от одного до трех дней.

Прогноз на предновогодний период

Согласно расчетам специалистов, два центра активности выйдут в зону уверенной видимости накануне новогодних праздников, 30-31 декабря, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Отдельное внимание исследователей приковано к самому крупному в этом году комплексу солнечных пятен, который имел номера 4294, 4296 и 4298. Этот комплекс скрылся из вида 12-13 декабря, но, как ожидается, может вновь появиться в южном полушарии Солнца уже в течение суток. При этом ученые отмечают, что активная область, вероятно, значительно уменьшилась в площади за время нахождения на обратной стороне светила.

Возможное возвращение старой активной области

Параллельно, в северном полушарии Солнца есть вероятность повторного появления области под номером 4274. Наблюдаемая группа пятен совпадает с ней по координатам, однако ученые считают маловероятным, что одна и та же область могла сохраниться настолько долго, чтобы показаться в четвертый раз за время своего существования. Тем не менее, специалисты указывают на характерные особенности этой зоны: длительные периоды накопления энергии и мощные, продолжительные вспышки с сильными выбросами плазмы. Если это действительно та же самая область, ее можно будет идентифицировать по характерной активности.

Вероятность магнитных бурь остается низкой

Ученые напоминают, что лишь каждая десятая солнечная вспышка приводит к магнитной буре на Земле, способной повлиять на работу технологических систем. Поэтому даже если Солнце продемонстрирует повышенную активность в праздничные дни, она, с высокой долей вероятности, останется лишь эффектным космическим явлением без серьезных геомагнитных последствий для нашей планеты.