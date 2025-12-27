На красную линию метро Петербурга вышел юбилейный поезд «Балтиец»

На Кировско-Выборгскую (красную) линию петербургского метрополитена выведен поезд «Балтиец» в специальной ливрее, посвященной 70-летию городской подземки. Как сообщили в Смольном, такое оформление для подвижного состава в истории петербургского метро применено впервые.

Запуск юбилейного поезда стал частью праздничной программы, посвященной юбилею метрополитена, который отмечался 15 ноября. Оформление состава символически отражает эволюцию и достижения системы за семь десятилетий. Накануне, 26 декабря, после открытия станций «Путиловская» и «Юго-Западная», пассажиры выстраивались в очередь за коллекционными жетонами новых станций, которые продавались по цене обычных.

же сейчас на красной линии работает более 300 таких вагонов, а новые составы готовятся для выхода на Красносельско-Калининскую и Московско-Петроградскую линии.

Ранее вице-губернатор Кирилл Поляков сообщал, что за девять месяцев 2025 года на коричневую линию поступило 16 новых вагонов «Балтиец».