Жительница Дальнего Востока выиграла в лотерею свыше 31 миллиона рублей

Женщина выиграла суперприз в лотерее, став обладательницей 31 миллионов рублей.

По информации пресс-службы бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея», суперприз в тираже № 8571 лотереи «Супер 8» выиграла жительница Дальнего Востока. Размер ее выигрыша составил 31 583 076 рублей, что стало для нее самой крупной финансовой победой.

Как сообщили в компании, женщина изначально даже забыла о приобретенных 20 лотерейных билетах и решила проверить их спустя какое-то время. Один из билетов оказался выигрышным и принес суперприз. Всего из 20 купленных билетов пять оказались выигрышными.

Сама победительница рассказала, что давно надеялась на крупный лотерейный выигрыш. При выборе билетов она не использовала никакой стратегии, полагаясь на случайный выбор, который обозначила как «плюсиком». Теперь женщина считает 19 декабря своим личным счастливым днем.

По словам обладательницы суперприза, часть выигранных средств она планирует потратить на покупку квартиры с видом на море. Другая часть денег будет направлена на благотворительность.