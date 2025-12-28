Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за разрушенной дороги в Ленобласти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с ненадлежащим состоянием дорожной инфраструктуры в Ленинградской области.

Следственный комитет взял в работу обращение жителей о многолетней проблеме с дорогой, ведущей в село Паша и деревню Рыбежно. Глава ведомства обратил внимание на ситуацию после жалоб граждан, которые долгое время не могут добиться ремонта дороги.

Жители утверждают, что дорога полностью лишена асфальтового покрытия. Постоянное движение большегрузов привело к образованию множества глубоких ям, а в период осадков и таяния снега грунт размывается, делая проезд фактически невозможным. Это нарушает транспортную связность, лишая жителей доступа к школам, больницам и другим социальным объектам. По словам заявителей, многочисленные жалобы в различные инстанции не принесли результата.

На основании обращений следователи организовали процессуальную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Сазину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.

Исполнение этого поручения взято на особый контроль центрального аппарата ведомства.