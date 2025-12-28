Калининградскую область ждет штормовой ветер перед Новым годом

Калининградскую область в последние выходные 2025 года ждет штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду, а затем резкое похолодание. Новогодняя ночь будет морозной и снежной.

В субботу, 28 декабря, погода в регионе резко ухудшится. Это связано с нарастанием барического градиента между углубляющимся циклоном над европейской частью России и мощным антициклоном над Британскими островами.

На область обрушится штормовой северо-западный ветер. Вечером в субботу его порывы в Калининграде и на западе региона достигнут 17-21 метров в секунду, а на побережье Балтийского моря, от Светлогорска до Куршской косы, местами возможны ураганные порывы до 23-25 метров в секунду.

Такие условия представляют опасность и могут привести к падению деревьев, повреждению рекламных конструкций и локальным отключениям электроэнергии, сообщает «ФедералПресс».

В понедельник атлантический антициклон заблокирует теплый западный поток. Во вторник температура на большей части области опустится ниже нуля, а осадки перейдут в снежную фазу. На территории региона, 30-31 декабря, ожидаются снег и крупа, которые сформируют устойчивый снежный покров.

Непосредственно в новогоднюю ночь прогнозируется морозная погода. На побережье температура приблизится к нулю, тогда как в континентальных районах будет холоднее.