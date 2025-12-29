Российским туристам стали отказывать во въезде в Таиланд

Туристы из России стали жаловаться на отказы во въезде в Таиланд через наземные границы.

Российскому туристу отказали во въезде в Таиланд через границу с Лаосом. Через переводчика ему объяснили, что по новым правилам россияне могут попасть в королевство исключительно воздушным путем. По словам блогера из Петербурга, он провел две недели в Камбодже, затем перебрался в Лаос и уже оттуда пытался попасть в Бангкок по суше, сообщает 360.ru.

Представитель туроператора Anex Tour Виктория Худаева заявила, что туристам, прибывающим в королевство по пакетным турам, отказы во въезде практически не грозят. Она отметила, что риск столкнуться с дополнительным контролем выше у самостоятельных путешественников, однако при наличии полного пакета документов, обратных билетов и подтвержденной брони отеля проблем не возникает.