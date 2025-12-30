Транспортная прокуратура взяла на контроль задержки рейсов из Пулково

Новое исследование показало, что всего одна неделя питания по западному типу — с высоким содержанием насыщенных жиров и добавленного сахара — может привести к ухудшению функций мозга и ослаблению контроля над аппетитом даже у молодых и здоровых людей.Ход исследования и результатыУченые из Университета Маккуори в Сиднее под руководством профессора психологии Ричарда Стивенсона привлекли к эксперименту 110 стройных студентов 20-23 лет, привыкших к здоровому питанию. Половина участников продолжила свой обычный рацион, а другая перешла на высококалорийную диету, включавшую фастфуд, сладости и бельгийские вафли. Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science.До и после недельного эксперимента все добровольцы проходили тесты на вербальную память и оценивали свою тягу к нездоровым закускам, таким как шоколад и сладкие хлопья, как до, так и после...