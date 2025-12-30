Транспортная прокуратура взяла на контроль задержки рейсов из Пулково

Из-за неблагоприятных метеоусловий в Калининграде задержан вылет 11 авиарейсов из петербургского аэропорта Пулково. Северо-Западная транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура следит за своевременным обеспечением пассажиров услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами при задержках рейсов.
В круглосуточном режиме работает мобильная приемная ведомства для оперативного реагирования, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Пассажирам, чьи права нарушены, следует обращаться по телефону мобильной приемной. Прокуратура также призывает граждан сообщать о любых нарушениях их прав при обслуживании в аэропорту.