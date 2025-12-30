Губернатор Ленобласти проверил готовность служб к новогодним каникулам

Во вторник, 30 декабря, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел совещание, на котором заслушал доклады о готовности ключевых служб к работе в праздничные дни.

На встрече присутствовали представители энергетического комплекса, дорожники, транспортный блок, главы муниципальных районов, а также руководители сфер здравоохранения и безопасности. Все ответственные лица доложили о полной готовности к обеспечению бесперебойной работы в период новогодних каникул.

Губернатор подчеркнул, что в дежурствах задействованы практически все комитеты региональной администрации. В своем Telegram-канале он добавил, что все поручения были даны максимально серьезно, с закреплением ответственности и под протокол.