BTS анонсировали выпуск первого за четыре года альбома

Южнокорейская группа BTS может вернуться с новым альбомом 20 марта 2026 года. Это будет первый релиз коллектива почти за четыре года

По информации издания Variety, выход нового альбома запланирован на 20 марта 2026 года. Предыдущий релиз коллектива под названием Proof был представлен в июне 2022 года, после чего участники группы сосредоточились на выполнении обязательной военной службы и реализации сольных проектов.

Информацию о предстоящем возвращении изначально распространили южнокорейские СМИ, а впоследствии ее подтвердила компания Big Hit Music.

Участники заранее намекнули на дату камбэка, отправив некоторым участникам официального фан-клуба ARMY письма с рукописными посланиями, где была указана дата «2026.3.20».

Лидер группы RM признался, что ждал воссоединения «отчаяннее, чем кто-либо», а участник Джин выразил радость от возвращения на сцену в полном составе. Параллельно с анонсом коллектив провел ребрендинг, очистив свои соцсети и оформив их в монохромной черно-белой стилистике, что традиционно знаменует начало нового этапа.

После мартовского релиза группа может отправится в мировое турне на весь 2026 год.