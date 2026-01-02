В Петербурге за сутки вывезли свыше 2,2 тысячи кубометров снега

В течение новогодних праздников коммунальные службы Санкт-Петербурга вывезли с дворовых территорий и проездов больше 2,2 тысячи кубометров снега.

В период с 31 декабря по 1 января районные жилищные агентства Северной столицы работали в штатном режиме, обеспечивая уборку и безопасность на внутриквартальных территориях.

Как сообщили в Жилищном комитете Петербурга, для выполнения поставленных задач было мобилизовано около 3,5 тысячи дворников и 750 единиц специализированной техники.

По данным комитета, за указанный период было произведено выравнивание снежного покрова и вывоз 2,2 тысячи кубометров снега с дворовых территорий и внутриквартальных проездов. Для обеспечения безопасного передвижения пешеходов и транспорта проведена противогололедная обработка территорий общей площадью 31,5 миллиона квадратных метров, на что было израсходовано две тысячи тонн реагентов.

Дополнительно, в целях предотвращения образования сосулек, выполнена частичная очистка кровель 955 многоквартирных жилых домов, суммарная площадь очищенных участков составила 134,3 тысячи квадратных метров.