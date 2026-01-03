Манеж Петербурга представит выставки о новаторах анимации и русском театре

В 2026 году Центральный выставочный зал «Манеж» в Санкт-Петербурге представит два масштабных проекта, посвященных русской анимации и истории отечественного театра.

Об этом сообщила директор учреждения Анна Ялова. Летом откроется фундаментальная выставка о мультипликации как искусстве. Проект покажет эволюцию анимации — от ее истоков до современных технологий.

В экспозиции будут представлены личные вещи, подлинные эскизы, раскадровки, техника, документы, фотографии и иконография героев, пишет ТАСС. Посетители смогут услышать музыку из мультфильмов и известные реплики персонажей. Выставка запланирована с июля по октябрь.

Как отметила Ялова, цель проекта — позволить зрителям окунуться в детство, а также удовлетворить исследовательский интерес, показав, как создавались анимационные шедевры и что вдохновляло первых мультипликаторов.

Также в планах «Манежа» — выставка, посвященная истории становления и развития русского драматического театра. В настоящее время в зале проходит экспозиция о художнике Александре Бенуа.