Эксперт предложил повысить лимит стоимости подарков учителям и врачам

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб высказал мнение, что максимальная стоимость подарка для учителей и врачей должна составлять не менее 10 тысяч рублей, а не 3 тысячи, как установлено сейчас.

По его словам, текущий лимит не учитывает реальный уровень цен и инфляцию. В Москве стоимость большой коробки хороших конфет, букета цветов в качестве подарка как раз и будет порядка 10 тысяч рублей, пишет ТАСС. Гриб подчеркнул, что ключевым является не цена, а мотив дарения: если подарок преподносится в праздник как выражение благодарности, а не как способ повлиять на решение специалиста, он не должен расцениваться как взятка.

В настоящее время, как ранее пояснил заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко, подарок учителю не должен превышать 3 тысяч рублей, иначе он может быть квалифицирован как взятка. Понятие «подарок» в законодательстве отсутствует, но если его стоимость превышает указанный лимит, педагог может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения. При этом правило 3 тысяч рублей распространяется на каждый предмет в отдельности, даже если подарок коллективный.

Гриб отметил, что денежные подарки дарить не рекомендуется, а чеки на приобретенные подарки стоит сохранять на случай проверок.