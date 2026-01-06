Двух водителей задержали за дрифт на парковке ТЦ в Петербурге

В Калининском районе Санкт-Петербурга задержаны два водителя, устроившие дрифт на парковке торгового комплекса. Оба автомобиля марки «ВАЗ» были эвакуированы на специализированную стоянку.

Правоохранители задержали двух водителей, которые устроили заезды с элементами дрифта на парковке одного из торговых комплексов Северной столицы

На месте инцидента инспекторы обнаружили два автомобиля марки «ВАЗ». За рулем первой машины находился 18-летний водитель. В отношении него составили протоколы по нескольким статьям. Молодой человек также отказался от медицинского освидетельствования. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Вторым автомобилем управлял 17-летний подросток. Его привлекли к ответственности за управление транспортным средством без прав и другие нарушения.

Дело несовершеннолетнего будет передано в комиссию по делам несовершеннолетних. Оба автомобиля были эвакуированы на штрафстоянку.