Сигнал от межзвездного объекта 3I/ATLAS: фантастическая версия уфологов

В уфологическом сообществе получила распространение спекулятивная теория о возможном искусственном происхождении сигнала, якобы зафиксированного от межзвездного объекта 3I/ATLAS в начале 2026 года.

Важно подчеркнуть, что эта версия является плодом воображения и не имеет научного подтверждения. На сегодняшний день официальные данные астрономических наблюдений не содержат информации о регистрации аномальных сигналов от этого объекта, который научным сообществом признан кометой.

Основные тезисы фантастической версии

Согласно неподтвержденным слухам, на которые опираются уфологи, сигнал с объекта имел следующие гипотетические характеристики:

Время: Был зафиксирован в момент максимального сближения 3I/ATLAS с Землей.

Структура: Представлял собой импульс длительностью 17 секунд с четкой модуляцией, напоминающей цифровой код.

Частота: Передавался на частоте 2,45 ГГц и не соответствовал спектру известных природных явлений.

«Косвенные доказательства» в уфологической трактовке

В рамках этой теории ряд реальных особенностей объекта получает спекулятивное толкование:

Изменчивость яркости интерпретируется не как результат испарения льда, а как наличие искусственных отражающих поверхностей.

Тепловые аномалии объясняются работой гипотетических внутренних систем.

Стабильность траектории рассматривается как признак управляемого полета, а не следствие естественной динамики.

Научная реальность

В действительности, масштабные наблюдения за 3I/ATLAS, включая сканирование с помощью радиотелескопа Грин-Бэнк в рамках проекта Breakthrough Listen, не выявили никаких техносигнатур. Ученые пришли к выводу, что объект не является источником искусственных радиосигналов.

Преобладающая научная точка зрения рассматривает 3I/ATLAS как естественную межзвездную комету, представляющую огромный интерес для изучения вещества других звездных систем. Все предположения о его искусственной природе, выдвигавшиеся ранее, не нашли эмпирического подтверждения.

Таким образом, уфологическая версия является типичным примером научно-фантастического нарратива, созданного на основе слухов и умозрительных интерпретаций, и противоречит опубликованным результатам авторитетных исследований.