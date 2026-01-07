Росздравнадзор заявил о достаточных запасах препарата «Осельтамивир»

Противовирусный препарат «Осельтамивир» имеется в наличии по всей России, его производство и поставки осуществляются в плановом режиме.

Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора.По данным ведомства, в ноябре-декабре в оборот поступило более 85 тысяч упаковок суспензии и свыше 72 тысяч упаковок порошка «Осельтамивира».

В феврале и марте запланирован ввод более 122 тысяч упаковок препарата в форме порошка. Также до конца января будут дополнительно поставлены капсулы в дозировках 75, 45 и 30 миллиграммов — суммарно более 1,3 миллиона упаковок.

В Росздравнадзоре отметили, что в случае отсутствия в аптеке детских форм препарата (суспензии или порошка) можно использовать капсулы, растворив их содержимое в воде, что допускается инструкцией.