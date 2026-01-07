Microsoft в первые дни 2026 года зарегистрировал товарный знак Magentic

Корпорация Microsoft в 2025 году подала в Россию 27 заявок на регистрацию товарных знаков. Об этом сообщил корреспондент ТАСС со ссылкой на данные реестра Роспатента.

Среди поданных заявок — знаки Microsoft, Excel, Windows, Xbox, Bing, Azure, Visual Studio, Wasteland и State of Decay. В первые дни 2026 года был зарегистрирован товарный знак Magentic, заявка на который была подана 30 сентября 2025 года. Большинство знаков регистрируются по классам, связанным с компьютерным программным обеспечением и онлайн-услугами.

Также в 2025 году были зарегистрированы три заявки прошлых лет, включая Hackbox и Minecraft Shape Your World. Напомним, что в марте 2022 года Microsoft объявила о приостановке продаж товаров и предоставления услуг в России.