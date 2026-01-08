Эксперты советуют как плавно вернуться к спорту после праздников

Специалисты рекомендуют начинать возвращение к физической активности после новогодних праздников постепенно, с заботой о своем организме.

Первую неделю можно посвятить адаптации: подойдут короткие кардиосессии на 10-15 минут, суставная разминка, упражнения с собственным весом, пилатес или йога.

Важно дать телу время на восстановление после возможного переедания и снижения привычной активности. В этот период рекомендуется прислушиваться к своим ощущениям и не форсировать нагрузки, даже если перерыв в тренировках составил всего неделю.

Диетологи также дают совет по снижению калорийности праздничных блюд: например, замена майонеза в салате «Оливье» на сметану сделает его менее калорийным, сохранив кремовую текстуру, сообщает 360.ru. После праздников стоит постепенно сокращать потребление быстрых углеводов — мучного и сладкого, делая акцент на умеренности.

Ключевой подход — рассматривать физическую активность как проявление заботы о себе, а не как обязанность. Это помогает сохранить мотивацию и достичь баланса между удовольствием от праздников и поддержанием здорового ритма жизни.