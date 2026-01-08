Степанова предложила привлечь американский спецназ для выселения Долиной

Конфликт вокруг квартиры в районе Хамовники в Москве получил новый публичный резонанс.

Психолог Вероника Степанова, известная своими провокационными высказываниями, в своем Telegram-канале обратилась к ситуации с певицей Ларисой Долиной.

Степанова разместила фотоколлаж, на котором изображена певица в сопровождении конвоя. В подписи к публикации психолог заявила, что Долина до сих пор не освободила спорное жилье, и предложила для решения вопроса привлечь американский спецназ. Комментарии под записью были отключены, но подписчики имели возможность выразить свое мнение с помощью реакций.

Сообщение появилось на фоне сообщений о продолжающемся выезде Долиной из апартаментов. По данным источников, несколько грузовых автомобилей уже вывезли часть вещей певицы. Квартира по решению суда была оставлена за предпринимательницей Полиной Лурье.

Представитель Лурье сообщил, что Лариса Долина обещала полностью освободить помещение приблизительно 9 января, и процесс переезда находится на завершающей стадии. Таким образом, ситуация движется к разрешению в рамках судебного предписания.