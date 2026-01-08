В Петербурге задержали дрифтеров у «Газпром Арены»

В Санкт-Петербурге сотрудники ГАИ пресекли опасную зимнюю забаву — дрифт на площадке у стадиона «Газпром Арена». На место по вызову бдительных граждан оперативно прибыл наряд ДПС.

Инспекторы остановили два автомобиля: Audi S4 и KIA Sorento. За рулем первого находился 27-летний гость города, вторым управлял 24-летний житель Сланцевского района Ленинградской области.

Оба автомобиля были помещены на спецстоянку для проведения экспертизы, в том числе на предмет подлинности VIN-номеров, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Госавтоинспекция напоминает, что территория у стадиона находится под постоянным контролем, а опасные маневры на дорогах общего пользования строго запрещены. Водители временно лишены возможности управлять своими транспортными средствами.