Профессор Леб назвал 12 аномалий объекта 3I/ATLAS

Гарвардский астрофизик Ави Леб в своем блоге перечислил ряд необычных характеристик межзвездного объекта 3I/ATLAS, которые, по его мнению, могут свидетельствовать в пользу гипотезы о его искусственном происхождении. При этом научное сообщество в целом считает объект естественной кометой.

Перечисленные аномалии

Согласно утверждениям Леба, к аномальным особенностям 3I/ATLAS относятся: Ретроградная траектория, совпадающая с плоскостью эклиптики планет с высокой точностью; Направленный к Солнцу выброс вещества (антихвост), что нетипично для комет; Крупные размеры и высокая скорость по сравнению с первым известным межзвездным объектом 1I/Оумуамуа; Точное прохождение в пределах десятков миллионов километров от орбит Марса, Венеры и Юпитера.

Кроме того, выделяется необычный состав газового шлейфа с аномально высоким содержанием никеля относительно железа и низким (около 4%) содержанием воды; Экстремальная отрицательная поляризация, не наблюдаемая у известных комет; Прибытие из области, близкой к направлению на источник загадочного «Сигнала Wow!» 1977 года.

Ученый также заметил, аномально быстрый рост яркости и необычный голубой цвет кометы, наличие направленных струй, для поддержания которых, по мнению Леба, требуется неправдоподобно большая площадь поверхности для поглощения солнечной энергии.

Наличие негравитационного ускорения и отсутствие признаков разрушения, характерного для комет Леб также выделяет в один из фактов. Кроме того, он заметил сохранение ориентации струй на огромном расстоянии, несмотря на вращение объекта.

Общий вывод Леба: совокупность аномалий позволяет рассматривать версию об управляемом объекте внеземного происхождения.

Научный контекст и критика

Несмотря на перечисленные наблюдения, большинство астрономов и научных организаций, включая NASA, классифицируют 3I/ATLAS как межзвездную комету. Многие из указанных аномалий могут иметь естественные, хотя и редкие, объяснения в рамках современной астрофизики. Например, негравитационное ускорение часто вызывается реактивной силой испаряющегося вещества, а необычный состав может отражать специфику формирования объекта в другой звездной системе.

Ранее попытки зафиксировать искусственные радиосигналы (техносигнатуры) от 3I/ATLAS с помощью проекта Breakthrough Listen не увенчались успехом. Это считается весомым аргументом против гипотезы об активном инопланетном аппарате.

Таким образом, перечисленные аномалии делают 3I/ATLAS исключительно интересным объектом для изучения, но не являются общепринятым доказательством его искусственной природы. Версия Ави Леба остается маргинальной в академической среде, подчеркивая, однако, важность методического поиска и изучения любых аномальных явлений.