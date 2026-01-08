С 2026 года увеличится сумма алиментов при получении детского пособия

С 1 марта 2026 года изменится методика расчета алиментов при назначении единого детского пособия, что в ряде случаев увеличит учитываемую сумму выплаты.

Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель юридического центра Ольга Новикова. На данный момент минимальные алименты по соглашению могут составлять долю от МРОТ. С 2026 года для целей оценки дохода семьи при оформлении пособия лимит будет рассчитываться исходя не из МРОТ, а из среднемесячной номинальной зарплаты по экономике региона за предшествующий год. Доли остаются прежними: одна четвертая на одного, одна третья на двоих, а также одна вторая на троих и более детей.

Например, в Краснодарском крае среднемесячная зарплата в 2024 году составляла 70 410 рублей. По новым правилам у заявителя из этого региона с одним ребенком в доход засчитают 17 602,5 рубля алиментов в месяц вместо 5 610 рублей (¼ от МРОТ 2025 года).

Новикова подчеркнула, что с 25 мая 2025 года работает электронный реестр ФССП с данными о злостных неплательщиках, доступный для проверки работодателями. Юрист рекомендует оформлять алименты официально — через нотариальное соглашение или суд, так как устные договоренности не будут учитываться при получении государственной поддержки.