Ученые не исключили слабые магнитные бури на Земле в пятницу

На Земле 9 января возможны слабые магнитные бури уровня G1 из-за прохождения мимо планеты плазменного облака.

Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. По данным ученых, бури, если они произойдут, ожидаются в середине дня. Их причиной может стать плазменный выброс среднего масштаба, выброшенный Солнцем 6 января.

Прогноз является неустойчивым из-за сильного бокового смещения облака: при небольшом отклонении влево оно может пройти мимо Земли, а при смещении вправо — вызвать более заметные геомагнитные колебания.

Кроме того, в ближайшие двое суток возможно умеренное увеличение скорости солнечного ветра из-за появления на обращенной к Земле стороне Солнца корональной дыры.