На проспекте Науки при пожаре погибла женщина

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошел смертельный пожар.

Сообщение о возгорании в квартире на проспекте Науки поступило 8 января в 16:33.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу, горение происходило на кухне площадью шесть квадратных метров, огнем была охвачена площадь в три квадратных метра. Пожар был ликвидирован к 16:51. Несмотря на оперативные действия спасателей, в результате происшествия погибла женщина.

К тушению привлекались три единицы техники и 15 человек личного состава. Причины пожара устанавливаются.