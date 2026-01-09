В Петербурге полицейские задержали 18-летнего курьера мошенников

Полицейские задержали подозреваемого в причастности к мошенничеству, жертвой которого стал 72-летний пенсионер из Санкт-Петербурга. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников превысила 2,1 миллиона рублей.

Пожилой мужчина обратился к правоохранителям с заявлением о мошенничестве. По словам заявителя, с 24 по 25 декабря он получал звонки от неизвестных. В разговоре злоумышленники представлялись сотрудниками силовых структур.

Под предлогом декларирования денежных средств он 24 декабря передал незнакомцам возле своего дома 300 тысяч рублей и 315 долларов, а 25 декабря — 1,8 миллиона рублей.

Общий материальный ущерб составил 2,1 миллионов рублей. На основании произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Днем 28 января полицейские задержали подозреваемого на улице Асафьева. Им оказался 18-летний безработный житель Северной столицы.

По версии следствия, молодой человек мог выступать в роли «дропа» — лица, непосредственно получавшего деньги от потерпевшего.