Пятница, 9 января 2026
$78.23 €92.09 ¥11.16
-7.8 C
Санкт-Петербург
Новости

В Петербурге полицейские задержали 18-летнего курьера мошенников

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Полицейские задержали подозреваемого в причастности к мошенничеству, жертвой которого стал 72-летний пенсионер из Санкт-Петербурга. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников превысила 2,1 миллиона рублей.

Пожилой мужчина обратился к правоохранителям с заявлением о мошенничестве. По словам заявителя, с 24 по 25 декабря он получал звонки от неизвестных. В разговоре злоумышленники представлялись сотрудниками силовых структур.

Под предлогом декларирования денежных средств он 24 декабря передал незнакомцам возле своего дома 300 тысяч рублей и 315 долларов, а 25 декабря — 1,8 миллиона рублей.

Общий материальный ущерб составил 2,1 миллионов рублей. На основании произошедшего инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Днем 28 января полицейские задержали подозреваемого на улице Асафьева. Им оказался 18-летний безработный житель Северной столицы.

По версии следствия, молодой человек мог выступать в роли «дропа» — лица, непосредственно получавшего деньги от потерпевшего.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Наука

Профессор Леб назвал 12 аномалий объекта 3I/ATLAS

Гарвардский астрофизик Ави Леб в своем блоге перечислил ряд необычных характеристик межзвездного объекта 3I/ATLAS, которые, по его мнению, могут свидетельствовать в пользу гипотезы о его искусственном происхождении. При этом научное сообщество в целом считает объект естественной кометой.Перечисленные аномалииСогласно утверждениям Леба, к аномальным особенностям 3I/ATLAS относятся: Ретроградная траектория, совпадающая с плоскостью эклиптики планет с высокой точностью; Направленный к Солнцу выброс вещества (антихвост), что нетипично для комет; Крупные размеры и высокая скорость по сравнению с первым известным межзвездным объектом 1I/Оумуамуа; Точное прохождение в пределах десятков миллионов километров от орбит Марса, Венеры и Юпитера.Кроме того, выделяется необычный состав газового шлейфа с аномально высоким содержанием никеля относительно железа и низким (около 4%) содержанием воды; Экстремальная отрицательная поляризация, не наблюдаемая у известных комет; Прибытие...
Читать далее
Наука

Ученые зафиксировали сверхслабое свечение живых организмов

Исследователи из Университета Калгари и Национального исследовательского совета Канады получили новые доказательства существования сверхслабого фотонного излучения (СФИ), испускаемого живыми организмами. Эксперименты на мышах и растениях показали, что это свечение, связанное с биохимическими процессами, резко ослабевает после смерти.Суть эксперимента и результатыУченые под руководством физика Вахида Салари использовали высокочувствительные камеры для сравнения фотонного излучения живых и мертвых организмов в полной темноте.  Эксперимент с мышами: Четырех живых мышей помещали в темную камеру и снимали в течение часа, после чего животных усыпляли и продолжали съемку. Тела поддерживали при температуре живого организма, чтобы исключить влияние теплового излучения. Результаты показали значительное снижение количества регистрируемых фотонов в видимом диапазоне после смерти.   Эксперимент с растениями: Листья резуховидки Таля и карликового зонтичного дерева подвергали физическим повреждениям...
Читать далее

Интересное

новости СПб ленобласть дети полиция погода Россия убийство петербург пожар пожары прокуратура вода пулково калининский район деньги цены конфликт продукты бюджет здоровье Новый год задержание спорт ученые мчс уголовное дело скандал электричество отравление мошенники пенсионеры александр дрозденко автомобили транспорт протест лекарства следственный комитет шушары ограничения космос ветер Александр Колесов врачи кирилл поляков кгиоп

Новости дня

Ленинградская область

Лошадь лягнула двухлетнюю девочку в деревне Муховицы

Новости

Александр Бастрыкин обратил внимание на снос здания ВНИИБ

Новости

Продюсер назвал киноляпы в фильме «Ирония судьбы»

Наука

Эксперимент на МКС поможет раскрыть причины возникновения вспышек

Новости

В 2026 году на программу ОМС в Петербурге выделено 309 млрд рублей

Новости

Полицейские задержали одного из участников акции по защите здания ВНИИБ

Наука

В 2026 году Земля может столкнуться с выбросом пыли и газа от 3I/ATLAS

Новости

Зрителям назвали десять киноляпов в фильме «Один дома»

Новости

После убийства женщины в Шушарах возбудили уголовное дело

Город

Спасатели сообщили петербуржцам о снегопаде и штормовом ветре в субботу

Ленинградская область

В Ленобласти увеличили сумму земельного сертификата до 450 тысяч рублей

Город

Колесов предупредил петербуржцев о сильном ветре и снегопаде на выходных

Новости

Петербуржцев предупредили о фейковом мессенджере Max для кражи данных

Новости

Прокуратура пресекла нарушения в ценообразовании на лекарства в Петербурге

Новости

Депутаты Госдумы похвалили сериалы про врачей за реалистичность

Новости

В пятницу из Пулково не смогли вовремя улететь 22 рейса

Новости

В аэропорту Пулково сняли временные ограничения на прием и выпуск рейсов

Новости

В диспансеризацию включат скрининг для выявления вирусных гепатитов

Культура

Солисты Мариинского театра дадут новогодние гала-концерты в Тихвине

Новости

Лариса Долина завершила переезд из квартиры в Хамовниках

Ленинградская область

Поселок Назия в Ленобласти остался без света из-за аварии на ЛЭП

Новости

На проспекте Науки при пожаре погибла женщина

Новости

Верховный суд разрешил хранить найденные в лесу патроны

Новости

Центр управления парковками Петербурга обновил список мест для уборки снега

Новости

В начале года в Россию через Петербург ввезли тысячи тонн пестицидов

Новости

Ученые не исключили слабые магнитные бури на Земле в пятницу

Новости

КГИОП потребовал остановить снос здания бывшего НИИ в Петербурге

Ленинградская область

В Ленобласти издали книгу об одном из древнейших монастырей России

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb