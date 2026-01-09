После убийства женщины в Шушарах возбудили уголовное дело

В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины в поселке Шушары. По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний супруг погибшей.

Уголовное дело было возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшей. По версии следствия, подозреваемый вечером 19 декабря находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на Изборской улице.

Во время конфликта с женой фигурант нанес ей множественные удары кулаками в область головы и туловища. Женщина была доставлена в медицинское учреждение, где спустя несколько недель скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

На данный момент следователь выполняет комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

В суд направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения.