Полицейские задержали одного из участников акции по защите здания ВНИИБ

В Выборгском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали одного из участников акции по защите здания ВНИИБ. Мужчину подозревают в применении газового баллончика против охранника.

Инцидент произошел на 2-м Муринском проспекте во время конфликта из-за сноса дома. По данным правоохранительных органов, 8 января в 10:07 очевидец сообщил о распылении газа. Прибывший наряд патрульно-постовой службы задержал по подозрению в нарушении жителя соседнего дома.

По предварительным данным, около 10:00 мужчина распылил содержимое газового баллончика в лицо 21-летнему охраннику. Конфликт возник из-за недопуска активистов и жителей к месту сноса здания.

Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью и был отпущен на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители изъяли газовый баллончик. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.