Эксперимент на МКС поможет раскрыть причины возникновения вспышек

Первые итоги научного проекта «Солнце-Терагерц» по прогнозированию солнечных вспышек можно получить в течение года. Для этого аппаратуру установят на МКС.

Предварительный анализ и первые публикации по проекту станут возможны примерно через 6-12 месяцев. Этот срок нужен для орбитальной калибровки и накопления достаточной статистики по солнечным вспышкам. Об этом сообщил главный конструктор проекта, старший научный сотрудник ФИАН Максим Филиппов.

Первые телеметрические и научные данные планируют получать вскоре после установки и запуска аппаратуры на МКС. Для оперативных ежедневных прогнозов в перспективе потребуется отдельный космический аппарат с долговременным специализированным экспериментом, добавил Филиппов в беседе с ТАСС.

Установка научной аппаратуры проекта на российском сегменте МКС запланирована на весну 2026 года. Монтаж проведут во время первой внекорабельной деятельности космонавтов экипажа МКС-74.

По его словам, прибор весом 47 килограммов состоит из восьми каналов-детекторов. Каждый канал настроен на свой частотный интервал. Общий диапазон регистрируемого излучения составляет от 0,4 ТГц до 12 ТГц.

Аппаратуру закрепят на двухосной поворотной платформе наведения. Платформа будет автоматически отслеживать позицию Солнца.