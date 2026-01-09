Александр Бастрыкин обратил внимание на снос здания ВНИИБ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по ситуации с возможным сносом здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в Санкт-Петербурге.

Решение связано с активной общественной реакцией. Граждане призывают сохранить историческое здание.

В ведомстве сообщили, что в соцсетях активно комментируют тему сноса. Отмечается, что в конце 2025 года поступило заявление о признании здания объектом культурного наследия. Общественность просит вмешаться в ситуацию председателя Следственного комитета.

Ранее по данному факту следственные органы проводили проверку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК по Санкт-Петербургу Дмитрию Иванову представить доклад.