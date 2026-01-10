В Петербурге создан оперативный штаб по транспорту из-за погодных условий

Из-за ухудшения погодных условий в Санкт-Петербурге создан оперативный штаб для координации работы транспорта и предотвращения нештатных ситуаций. Информацию об изменении расписаний пассажирам рекомендуют уточнять по горячим линиям и официальным ресурсам.

По поручению вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова создан оперативный штаб для координации работы транспорта в связи с ухудшением погодных условий.

В оперативный штаб вошли представители всех учреждений, подведомственных Комитету по транспорту, а также ключевых транспортных предприятий, включая ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» и ОАО «РЖД».

Пассажиры, столкнувшиеся с задержкой пригородного поезда более чем на один час, могут обратиться с претензионным заявлением на возврат денежных средств либо в билетную кассу, либо через официальный сайт перевозчика. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В связи с ухудшением погодных условий возможны корректировки и в расписании авиарейсов. Представители Пулково рекомендуют пассажирам следить за информацией через онлайн-табло.

На территории аэропорта для удобства пассажиров работают агенты по гостеприимству, доступна комната матери и ребенка, круглосуточная медпомощь, специальные зоны ожидания и бесплатные зарядные станции.