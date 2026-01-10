Специалисты проверили животноводческий комплекс под Тосно

Ветеринарная служба Ленинградской области проверила животноводческий комплекс в Тосненском районе после смены собственника.
По информации Государственной ветеринарной службы Ленинградской области, проверка была связана со сменой собственника на одном из животноводческих комплексов.
Начальник управления ветеринарии Леонид Кротов лично посетил предприятие, познакомился с новым владельцем и осмотрел помещения, где содержатся животные.
В праздничные выходные ветеринарные врачи проводили плановые и внеплановые посещения сельхозпредприятий региона. Специалисты осмотрели животных и выполнили профилактические процедуры. Кроме того, врачи проверили наличие достаточного количества кормов и теплой питьевой воды.