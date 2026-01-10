Специалисты проверили животноводческий комплекс под Тосно

Судебные приставы могут принудительно выселить певицу Ларису Долину из квартиры в Москве. Такой сценарий возможен если артистка не исполнит решение Верховного суда.Правовой механизм принудительного исполнения решения судаПредседатель коллегии адвокатов Тимур Чанышев в беседе с ТАСС пояснил, что в случае уклонения бывшего собственника от добровольного освобождения жилого помещения запускается процедура исполнительного производства. Этот процесс включает привлечение службы судебных приставов, которые осуществляют выселение с обязательным участием понятых, а также составляют акты описи и передачи имущества.Адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко подтвердила возможность применения данной меры. Необходимость в ней возникла после того, как запланированная на 9 января процедура приема-передачи квартиры была сорвана.Сторона защиты певицы сообщила, что в настоящее время артистка находится за пределами России, и в е отсутствие представитель Лурье отказалась принимать...