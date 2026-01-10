Актера из фильма «Один дома» арестован за попытку снять проститутку

Американский актер Дэниел Стерн был оштрафован за попытку снять проститутку. Артист сыграл роль грабителя Марва Мерчинса в фильме «Один дома».
Инцидент произошел 10 декабря 2025 года в отеле города Камарило в Калифорнии, сообщило издание TMZ.
Так, 68-летний актер пытался договориться о сексуальных услугах с проституткой. Однако его планы прервали сотрудники полиции.
В результате Стерну предъявили обвинение в склонении к проституции. Суд назначил ему административный штраф.
Ранее другой актер из франшизы «Один дома» Девин Рэтрей признал себя виновным по двум эпизодам домашнего насилия. Суд назначил ему трехлетний испытательный срок с обязательным прохождением коррекционной программы.