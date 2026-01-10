Житель Владивостока начал спасать из сугробов автомобили и автобусы

Водитель из Владивостока Михаил добровольно помогает автомобилистам, чьи машины застряли в снегу.

Михаил начал добровольно помогать водителям, которые столкнулись с трудностями из-за сильных снегопадов. В разговоре с 360.ru он рассказал, что впервые помог вытащить из сугроба автобус по дороге к своим родителям.

Позже мужчина стал объезжать город, чтобы помогать другим участникам дорожного движения. В результате его усилий из снежных заносов вызволили несколько легковых автомобилей и один микроавтобус. По словам волонтера, однажды даже два тягача не смогли сдвинуть с места один автобус.

Отметим, что в последнее время во Владивостоке прошли интенсивные снегопады. Коммунальные службы перевели на усиленный режим работы для ликвидации последствий непогоды. Водителей настоятельно просят соблюдать осторожность. Автомобилистам советуют не парковаться на обочинах, чтобы не мешать снегоуборочной технике.