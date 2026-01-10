Спасатели не нашли следов разлива нефтепродуктов в Лемболово

Сотрудники спасательной службы не обнаружили следов разлива нефтепродуктов в реке Вьюн в районе железнодорожной станции Лемболово. Для профилактики на водотоке установлены боновые заграждения.

Сообщение о возможном разливе нефтепродуктов во Всеволожском районе поступило в экстренные службы 10 января. Для проверки информации к реке Вьюн выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ленинградской области, следов загрязнения водной поверхности нефтепродуктами обнаружено не было. Несмотря на это, в целях профилактики и для обеспечения экологической безопасности спасатели установили на реке боновые заграждения.

Представители спасательной службы добавили, что мониторинг ситуации на месте предполагаемого инцидента продолжается и остается на контроле ведомства.