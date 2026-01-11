Бастрыкин взял под контроль дело о стрельбе по скорой помощи в Ленобласти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по уголовному делу о стрельбе по автомобилю скорой помощи в Ленинградской области. Инцидент произошел 5 января в деревне Коваши.

По данным СМИ, местный житель совершил несколько выстрелов из охотничьего оружия по машине скорой медицинской помощи, прибывшей на вызов. Пострадавших удалось избежать. По данному факту следственным управлением СК по региону возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ленобласти.

Бастрыкин поручил руководителю управления Сергею Сазину представить отчет об установленных обстоятельствах и итогах расследования. Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат СК РФ.