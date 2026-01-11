Иностранные СМИ сообщают о вспышке заболевания на Кубе

По данным британского издания The Sun, на Кубе наблюдается серьезная вспышка заболевания с симптомами, включающими высокую температуру, кожные высыпания и расстройство пищеварения. По утверждению издания, вирус сочетает признаки нескольких инфекций.

Официальные данные кубинского Минздрава, которые приводит издание, сообщают о 52 летальных случаях, большинство из которых — дети. При этом некоторые местные жители и эксперты, на которых ссылается The Sun, полагают, что реальные масштабы могут быть больше. Министр здравоохранения Кубы Хосе Анхель Портал Миранда заявил, что циркулирующие вирусы не являются новыми или неизвестными для страны.

Ситуация, по сообщению издания, осложняется системными проблемами, такими как перебои с электричеством и нехватка медикаментов. Некоторые страны, включая Канаду и Испанию, рекомендуют своим гражданам соблюдать осторожность при поездках на остров.

Российские официальные источники и Всемирная организация здравоохранения на данный момент не комментируют данную информацию.