В России впервые поставят пьесу Екатерины II

В Малом театре впервые в России поставят пьесу императрицы Екатерины II. Как сообщает АГН «Москва», произведение представляет собой лирическую комедию, в которой затрагивается тема семейных ценностей.

Пьеса была впервые опубликована в 1786 году. В театре отметили, что Екатерина II, наряду с государственной деятельностью, оставила обширное литературное наследие, включающее несколько драматических произведений.

Премьера постановки состоится 31 января. Режиссером выступит Андрей Максимов. В главных ролях заняты Елена Харитонова, Владимир Носик, Владимир Дубровский, Александр Ермаков и другие артисты.